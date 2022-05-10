Bodrum Canlar Şenliği’nde kardeşlik mesajı verildi

10 Mayıs 2022 Salı, 11:39

Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen Bodrum Canlar Şenliği 9. kez Kumköy İrmene Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptığı konuşmada "Hoş geldiniz, biz de hoş geldik ve buluştuk beraberce. Aramıza ne girerse girsin. Neticede biz birbirimizi buluyor ve tekrar sevgiyle hoşgörüyle açık kalplilikle bir arada olabilmeyi gerçekten öğrenmişiz toplum olarak. Burada cem olduk, bir araya geldik. Aramıza ne girerse girsin, biz tekrar sevgiyle hoşgöru¨yle açık kalplilikle bir arada olabilmeyi gerçekten öğrenmişiz toplum olarak birbirimizi buluyoruz’" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un demokrasiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu içselleştirmiş hoşgörülü havasının hepimiz için çok büyük bir şans olduğunu dile getirdiği konuşmasında din, dil, ırk, mezhep ayrımının hiçbir öneminin olmadığını vurgulayarak "Hep beraber varız" dedi.

Başkan Aras konuşmasında şunları söyledi:

"Biz gönül gözümüzle insana insan gözüyle bakıyoruz. Alevilik felsefesinin temelinde de koşulsuz bir sevgi vardır. Biraz önce ifade ettiği gibi arkadaşımızın bunca badireye rağmen Alevilerin canları halen sevgiyle dolu. Halen dostluk, kardeşlikle barışla dolu. Bu bizim en büyük gücümüzdür. Sizlerden aldığımız bu feyizle biz de topluma bu güzel duyguları aşılamaya çalışıyoruz çocuklarımıza geleceğimize bu güzel duyguları aşılamamız gerekmektedir."



