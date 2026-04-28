Bodrum’da bir lise öğretmeninin öğrencilere taciz içerikli sözler sarfettiği iddiası: Veliler savcılığa gitti

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir lisede görev yapan öğretmen hakkında öğrenci beyanı ve veli şikâyetleri gündeme geldi. Resmi tutanağa yansıyan ifadelerde sınıf içindeki bazı söz ve davranışlara ilişkin dikkat çeken iddialar yer alırken, okulda ders programında değişikliğe gidildiği öğrenildi. Cumhuriyet’in ulaştığı okul yönetimi kaynakları ise söz konusu iddiaları doğruladı.

Öğrencilerin okul yönetimine şikayetleri üzerine başlatıldığı belirtilen süreçte, bir öğrencinin öğretmenin sınıf içindeki bazı söz ve davranışlarına ilişkin beyanı tutanaklara yansıdı. Öğrenci ifadesi ve veli şikâyetlerinin ardından idari sürecin başlatılmasının beklendiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre bazı veliler, çocuklarının okulda yaşadıkları rahatsızlıkları okul yönetimine iletti. Bir kısım velinin ise konuyu savcılık makamlarına taşıdığı öğrenildi.

TUTANAKTA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Jandarmaya ifade veren bir öğrenci, öğretmenin bir sınıf arkadaşına yönelik “beni böyle tahrik ediyorsun” ifadesini kullandığını öne sürdü. Aynı beyanda söz konusu ifadenin sınıf ortamında kullanıldığı ve öğrenciler arasında rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Öğrenci ifadesinde ayrıca öğretmenin bazı öğrencilerle konuşurken küçümseyici ve sert bir üslup kullandığı, zaman zaman yüksek sesle bağırdığı da öne sürüldü. Tutanakta yer alan beyana göre öğretmenin, bir öğrenciye yönelik cinsellik ve küfürlü ifadeler şeklinde sözler söylediği iddia edildi.

DERSLERDE UYGUNSUZ BULUNAN ANLATIMLAR İDDİASI

Öğrenci ifadesinde, öğretmenin bir derste şiir okuduktan sonra “kutup ayısının bir adama tecavüz ettiğine dair bir hikâye” anlattığını öne sürdü. Aynı beyanda başka bir derste ise öğretmenin öğrencilere dönerek “Eskiden kıraathanelerde pornografik içerikli filmler izlenirdi” dediği iddia edildi. İfadeye göre öğrenciler, söz konusu konuşmalar sırasında sınıfta huzursuzluk yaşandığını, ancak bazı öğrencilerin tepki vermekten çekindiğini belirtti. Veliler, öğrencilerin yaş grubuna uygun olmadığı ve edebiyat dersiyle bir ilgisi olmadığı gerekçesiyle söz konusu anlatımların kendilerini rahatsız ettiğini savundu.

DERS PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

Yaşanan olayların ardından bir grup öğrencinin okul yönetimine giderek durumu anlattığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre okul idaresi, konunun resmi olarak değerlendirilebilmesi için velilerden yazılı dilekçe talep etti. Bazı velilerin okul yönetimine ayrı ayrı başvurduğu, bazı velilerin ise toplu şekilde şikayet dilekçesi sunduğu öğrenildi. İddiaların ardından söz konusu öğretmenin bazı sınıflarda derslere girmemesi için program değişikliğine gidildiği öğrenildi. Eğitim sürecinin aksamaması amacıyla farklı öğretmenlerin görevlendirildiği belirtilirken veliler, çocukların sınav döneminde yaşanan gelişmeler nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti.

OKULA MÜFETTİŞ BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre hem veliler hem de okul yönetimi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturmanın hızla yürütülmesini bekliyor. Süreç kapsamında müfettiş görevlendirilmesi, ilgili öğretmenin savunmasının alınması, öğrenciler ile öğretmenlerin bilgisine başvurulması beklendiği ifade edildi.