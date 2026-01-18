Bodrum’da Hamsi Festivali’nde 3 ton hamsi dağıtıldı, 100 metrelik kuyruk oluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen 10’uncu Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında mısır unuyla hazırlanan yaklaşık 3 ton hamsi, kurulan stantlarda tavalarda pişirilerek dağıtıldı.



Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, zaman zaman 100 metreyi aşan kuyruklar oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda Karadeniz mutfağına özgü yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivalde, kemençe ve tulum sesleriyle alanı dolduran binlerce kişi saatlerce horon oynadı. Festivale; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.





BİRLİK MESAJI

Festivalde konuşan Ali Sırmalı, “Bu tür festivaller özellikle hemşehricilik ruhunun gelişmesi anlamında birlik, beraberliğin pekişmesi anlamında, toplumsal dayanışmanın artması anlamında ve kültürel birlikteliğin sağlanması anlamında büyük katkı sağladığını düşünmekteyim" dedi.

Tamer Mandalinci yaptığı konuşmada, "Türkiye’min 7 bölgesi, bütün geleceğimiz ve geleneğimizle, örfümüzle, adetimizle bir bütünüz bir mozaiğiyiz. Bu alanda, Bodrum’da bu mozaiğin yansımasını görüyoruz. Bodrum Belediyesi olarak kültürlerin yaşatılması, dayanışmanın artması insanların birbiriyle kardeşçe, dostça, barış içerisinde sükunetle yaşaması için elimizden gelen bütün çabayı sergiledik, sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik ve dernek sözcüsü Yener Çelik emeği geçenlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.