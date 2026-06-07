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Bodrum'da korkutan maki yangını: Elektrik telleri ark yaptı, alevler yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü

Bodrum'da korkutan maki yangını: Elektrik telleri ark yaptı, alevler yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü

7.06.2026 17:32:00
Güncellenme:
DHA
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Bodrum'da korkutan maki yangını: Elektrik telleri ark yaptı, alevler yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum ilçesinde, elektrik direğindeki tellerin ark yapması sonucu makilik alanda yangın çıktı. Turgutreis Mahallesi'ni dumana boğan ve mahalleliye korku dolu anlar yaşatan alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin 1 saatlik yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıka maki yangınında 1 dekar alan zarar gördü.

Turgutreis Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 1 saate söndürülürken, 1 dekar alanın yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının elektrik direğinde tellerin ark yapması sonucu çıktığı belirtildi.

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