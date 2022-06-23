Bodrum hazır: Optimist Dünya Şampiyonası başlıyor

23 Haziran 2022 Perşembe, 12:11

Bodrum’da 62 ülkeden 286 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp’te kapalı alanlar, kayıkhane, sahil ve iskelede yenileme çalışmaları yapıldı. Bölgede yapılan çalışmaları inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

“Bodrum’a ve halkımıza yakışan, kentimizin doğru tanıtılmasına hizmet edecek tesislere ve organizasyonlara ihtiyacımız var. 2022 Optimist Dünya Şampiyonası da bu organizasyonlardan biri. İçmeler’de bulunan tesisimizi yoğun bir çalışma sonrasında dünya standartlarına uygun, modern ve kullanışlı bir hale getirdik. Genç sporcularımızın denizle buluştuğu ve kıyasıya rekabet ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü tesislerimiz birçok dünya ülkesinden sporcuları ağırlayarak çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya katılacak sporculara başarılar dilerim.”

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Çalışmalarda artık son kısma geldiklerini belirten B.B. Bodrumspor Kulübü Optimist Antrenörü Serdar Çiçek, “Dünya standartlarında bir yelken tesisi oldu diyebiliriz. Tüm tesis, yelken sporu için fonksiyonel bir hale geldi. Aynı zamanda kafelerimiz de yenilendi. Bu çalışmalar için Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve tüm belediye birimlerine teşekkür ederiz. Şampiyona resmi olarak ayın 27’sinde başlıyor ama şu anda birçok ülkeden şampiyonaya hazırlık için gelip burada antrenman yapan sporcular var. 62 ülkeden 286 sporcu şampiyonaya katılım sağlayacak. Bugüne kadar dünya şampiyonalarına en fazla katılım 2017 yılında 281 kişi ile Tayland’da gerçekleştirilmiş. Bodrum’da düzenlenecek olan dünya şampiyonası da katılım anlamında bir rekor olacak” dedi.