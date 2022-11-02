Bodrum'a kruvaziyer bereketi
Muğla’nın Bodrum ilçesine yanaşan İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, 1821 turist getirdi.
İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, 1821 turist ile Bodrum'a geldi.
İzmir Limanı'ndan kalkan ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan 323 metrelik kruvaziyerde, ağırlıklı Fransız, Alman ve İtalyan 1821 yolcu ve 983 personel bulunuyor. İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası sahilinde gezdi, Bodrum turuna çıktı. Bazı turistler sahildeki kafe ve restoranlarda yemek yedi, bazıları da hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.
Geminin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
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