Bodrum'da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki üç olayda toplam 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlar bir lastik bot ve iki can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yerlere hareket etti.
Yunanistan askerlerince Türk Karasularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki göçmenler, ekiplerce Sahil Güvenlik botlarına alınarak kurtarıldı.
Karaya çıkarılan toplam 65 düzensiz göçmen,
işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- Peker cenderesi büyüyor
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 'Zorla mı tecavüz ediyorlar...'
- Ağır bir yenilgiye uğrayacak!
- Akşener'den 'erken seçim' çıkışı, Erdoğan'a seslendi
- 11 Ocak hangi burç? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?