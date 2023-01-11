Bodrum'da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:27

Güncelleme: 11.01.2023 - 12:27

Bodrum açıklarında farklı zamanlar bir lastik bot ve iki can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yerlere hareket etti.

Yunanistan askerlerince Türk Karasularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki göçmenler, ekiplerce Sahil Güvenlik botlarına alınarak kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 65 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

