Bodrum’da 72 bin kişiye yetecek su bulundu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:15

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:15

Bodrum Yarımadası’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular Barajlarının kuruması ve bu nedenle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kapatılması üzerine bölgede önemli bir su açığı ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri yurttaşların temel ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun yetersiz kalması nedeniyle hazırladıkları projeleri başlattı.

ÇALIŞMALAR 17 GÜNDE TAMAMLANDI

17 gün önce başlanan ve ek su sağlaması planlanan çalışmalar kapsamında Bodrum’un kısa vadede içme suyu sorunun çözümü için önemli bir adım atıldı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 700 metre içme suyu hat imalatı, bin 450 metre enerji nakil hattı, 5 ayrı noktada 265 metre derin kuyu sondajı, yüksek verimlilikte yeni nesil terfi merkezi, 100 metreküp (m³) kapasiteli su deposu ve 5 kuyu binası montajı yapılarak günlük 72 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su bulundu. Bulunan bu su ile Datça, Köyceğiz ve Kavaklıdere’nin nüfusu kadar kişinin su ihtiyacı karşılanabilecek.

MUSKİ’YE 110 MİLYON TL BÜTÇE

Bodrum’da yaşanan su sorunun çözümü adına önemli yatırımları hayata geçiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir maddi kaynak ihtiyacı duyurlurken bu kaynak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanıyor. Bu kapsamda Bodrum’da ek su sağlama çalışmalarının hayata geçirilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından MUSKİ Genel Müdürlüğüne 110 milyon TL aktarılırken bu paranın tamamen Bodrum’da ki su sorunun çözümü için harcanacağı ve ilk etapta kısa vadeli bir çözümle vatandaşlara kesintisiz su verilmesinin planlandığı öğrenildi.