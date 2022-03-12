Bodrum'da büyük talan! Hazine'ye ait arazi AKP'ye yakın iş insanlarına satıldı, ağaçlar izinsiz kesildi

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:09

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mahallesi'nde, kamu için kullanılması gereken Hazine arazisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açıldı. 29 dönüm büyüklüğündeki arazi 242 milyon liraya satıldı. Araziyi satın alan şirket, ihaleden birkaç ay önce kuruldu. Ortaklarıysa AKP’ye yakınlığıyla öne çıktı.

İnşaat çalışmalarının başladığı arazide bir iki gün içinde yöresel ve endemik tür olan 801 ağaç yok edildi. Hukuki süreç devam ederken doğanın katledilmesine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tepki gösterdi: “Belediyemizce açılan davanın hukuki sürecini de yok saydılar ve arazideki ağaçları yangından mal kaçırır gibi yok etmeye başladılar.“

Bölge halkı da Hazine arazisinin satılmasına ve 50 yıl önce kendi elleriyle diktikleri ağaçların kesilmesine tepkili.

ASKI SÜRECİNDE İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Bölge hakkındaki imar değişikliği planı 2019’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yine aynı yıl Bodrum Belediyesi askı ilan süreci içindeyken imar planına itiraz etti. İtirazların reddedilmesiyle beraber belediye bu sefer Danıştay 6’ncı Dairesi’ne iptal davası açtı. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanlığı kararıyla askı sürecindeki itirazlar reddedildi ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Bunun üzerine belediye, Danıştay’ın 6’ncı Daire Başkanlığı nezdinde yürütmenin durdurulması istemiyle ikinci kez iptal davası açtı.

1986’da onaylanan imar planına göre söz konusu arazi ‘kumsal, sosyal tesis alanı, spor alanı, ağaçlandırılacak alan, yol-otopark olarak sosyal ve teknik donatı alanları’ olarak geçiyordu.

2019’da değişiklikle beraber eklenecek yeni nüfus dikkate alınmadan yapılaşmaya açılmaya başlandı. Danıştay, 2021’de bilirkişi raporu istedi ve yürütmenin durdurulması isteminin de bilirkişi raporundan sonra değerlendirilmesine karar verdi. Buna eş zamanlı olarak Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan bu arazi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satıldı ve satışa ilişkin onay da cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de duyuruldu.

ARAZİYİ SATIN ALAN ŞİRKET AKP'YE YAKIN

Türkiye’nin en değerli arazilerinden biri olan Bitez’deki araziyi satın alan şirket Özelleştirme İdaresi Başkanlığı resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Rekuba İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi. Şirketin iki ortağı var; Ömer Emre Kubba ve Veysel Reşitoğlu.

Birkaç ay önce kurdukları şirketle Türkiye'nin en değerli arazilerinden birini 242 milyon liraya satın alan Ömer Emre Kubba ve Veysel Reşitoğlu dikkatleri üzerine çekti. Biri 29 diğeri 27 yaşında... Birkaç ay önce kurdukları şirketle Türkiye'nin en değerli arazilerinden birini 242 milyon liraya satın aldılar...





Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre tescil belgesine göre ikili, arazi ihaleye girmeden şirketi 21 Mayıs’ta kurdu, 9 Haziran’da da tescil ettirdi. 31 Ağustos’ta da arazinin satış ihalesi düzenlendi. Kubba ailesi İzmir, Van ve Gaziantep’te Medical Park hastanesi işletmekle tanınıyor. 30 yaşındaki Veysel Reşitoğlu ise Gaziantep’teki inşaat projeleriyle biliniyor. Reşitoğlu aynı zamanda AKP’li belediye başkanı Fatma Şahin’e yakın isimlerden biri olarak da anılıyor.

YAPI RUHSATI ALINMADAN AĞAÇLAR KESİLDİ

Satış süresince belediye 2020’de yürütmenin durdurulması için dava açmış olsa da mahkeme tarafından bu istem doğrultusunda hiçbir işlem yapılmadı. Araziyi satın alan firma belediyeden imar durum belgesi, ön onaylı vaziyet planı veya yapı ruhsatı almadan taşınmaz içerisinde ağaçları kesmeye başladı.

Bölge sakinlerinin aktardığı bilgilere göre inşaat çalışmaları, sezona hazırlık çalışmaları başladı.

Görevliler bölge halkına orman işletmeden izin alındığını, kızılçam ağaçlarını Isparta’ya taşıdıklarını ve oraya diktirdiklerini söylemiş. Ancak fotoğraflar ağaçların sökülmekten ziyade kesildiğini işaret ediyor.

Yurttaşlar kendi elleriyle diktikleri ağaçların kesilmesine tepkili. Ağaçların Isparta’ya götürüldüğüne de inanmıyorlar. Bununla birlikte 50 yıl önce kendi elleriyle diktikleri ağaçların Isparta’ya götürülmek istenmesi nedenini de sorguluyorlar.

AHMET ARAS: ‘YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ YOK ETTİLER’

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hukuki sürecin dikkate alınmamasına tepki gösterdi: “Belediyemizce açılan davanın hukuki sürecini de yok saydılar ve arazideki ağaçları yangından mal kaçırır gibi yok etmeye başladılar. Buradan, kendilerine seslenmek istiyorum. Sizin güvendiğiniz kim olursa olsun biz, hukuki mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Dolayısıyla, milyonlarca lira kazanma hayallerinize bir süre ara verin ve Bodrum’un halkı tarafından seçilmiş olan belediye yönetimine saygılı olun, hukuki süreçleri ve sonuçlarını bekleyin. Size ilk ve son defa söyleyeceğim, budur.”





Tatil merkezindeki araziyi 242 milyon liraya alan şirketin sahiplerinden birinin 1994 doğumlu Ömer Emre Kubba isimli iş insanının olduğu görüldü. Üstelik şirket, 21 Mayıs’ta kurulup ihaleye girmeden hemen önce 9 Haziran’da tescil edildi. Şirketin ortakları arasındaki EK-PET inşaat sahiplerinden 29 yaşındaki Veysel Reşitoğlu’nun da olması dikkat çekti.

Batmanlı Kubba ailesinden gelen Ömer Emre Kubba, Ankara’da Bilkent Üniversitesi'nde okudu.

Ailenin bir kolu da Gaziantep’te bulunurken Kubba’nın ailesi Gaziantep, İzmir ve Van'da olmak üzere üç şehirde Medikal Park hastanesi işletiyor. Ömer Emre Kubba aynı zamanda Altay’ın yönetim kurulunda görev yaparken, Medical Park hastanesi de aynı zamanda İzmir ekibinin sponsorluğunu da üstlenmiş durumda.

EK-PET inşaat sahiplerinden 29 yaşındaki Veysel Reşitoğlu ise özellikle Gaziantep’te Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Fatma Şahin ile birlikte birçok projeye de imza atmasıyla tanındı. İki genç ismin, Türkiye’nin en değerli arazilerinin olduğu yerden 242 milyon liraya, ihaleden birkaç ay önce kurulan şirketleri ile satın almaları tartışma yarattı.



