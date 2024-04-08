Bodrum’da DSİ'nin içme suyu hattı yine patladı!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:44

Güncelleme: 08.04.2024 - 11:44

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Torba Kavşağında Devlet Su işleri’ne (DSİ) ait içme suyu hattında patlama meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri patlamanın ardından ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler acil olarak hatta giden suyu kesti.

EKİPLER GECE BOYU SAHADA ÇALIŞTI

Torba Kavşağında meydana gelen içme suyu hattı patlamasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri vardiyalı olarak çalışmalarını sürdürürken, patlayan boruların tadilat işlemleri devam ediyor. Ekipler çalışmalarının ardından hattın yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Aras sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda “Bodrum-Milas Karayolu Torba Kavşağı mevkiinde ana isale hattında meydana gelen patlamadan sonra bölgeye gittim. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi için Bodrum Belediyesi’nden iş makinası takviyesi istenmesi ve aktif koordinasyon talimatını verdim. Arızanın giderilmesi için ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Bodrum’da sık sık patlayan DSİ Bodrum İsale Hattı ile ilgili, Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu üyelerinin 11 Eylül 2023 tarihinde Bodrum Adliyesi’ne, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Görevi İhmal” gerekçeleri ve ekli deliller ile suç duyurusunda bulunmuştu.