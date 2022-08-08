Bodrum'da iki tur teknesi çarpıştı, bir kişi hafif yaralandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:18

Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi açıklarındaki Akvaryum Koyu'nda turistleri taşıyan iki tur teknesi çarpıştı.

Bir kişinin hafif yaralandığı kaza, teknedekilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşanan kısa süreli paniğin yer aldığı görüntülerde, teknelerin çarpışmasından sonra tarafların birbirleriyle tartışmaları yer alıyor.

Hafif yaralanan kişi, özel bir hastanede ayakta tedavi edildi.