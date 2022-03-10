Bodrum'da kaçak yapılar yıkılıyor

10 Mart 2022 Perşembe, 10:58

İnşaat sezonunun başlamasının ardından Bodrum Belediyesi’ne gelen her türlü ihbar ve şikâyeti değerlendiren ekipler, imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen ve kaçak olduğu belirlenen yapılara yönelik yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, son olarak Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir sitede tespit edilen kaçak yapıda yıkım çalışmasını tamamlandı. Kaçak olarak yapıldığı tespit edilen iki katlı 98 metrekare yapının yansıra 40 metrekare havuz da ekiplerce yıkılacak.

KAÇAK İSKELE YIKIMLARI DEVAM EDİYOR

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve kanunun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, sahillerde bulunan kaçak iskelelerin yıkımına devam ediyor. Bu kapsamda, Yahşi Mahallesi’nde, 211 ada 4 numaralı parselin önünde, bir site yönetimine ait iskelenin sökümüne yapılan tebligatlar sonrasında başlandı. Kaçak iskelenin site yönetimi tarafından yapılan söküm işlemleri, Bodrum Belediyesi ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

“AMACIMIZ MAĞDUR ETMEK DEĞİL, HUKUKA AYKIRILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK”

Kaçak yapılar konusundaki kararlılığın devam edeceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Amacımız mağdur etmek değil, hukuka aykırılığın önüne geçmek. Bodrum’u tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Bu konudaki kararlılığımız devam edecek” dedi.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, yasal işlemleri tamamlanan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin belirlenen plan doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.