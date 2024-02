Bodrum’da katliama tepki: Caniler bulunsun

Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:55

Güncelleme: 26.02.2024 - 10:55

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde kedi ve köpekler zehirli yiyecekle zehirlendi. Olayda 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi yaşamını yitirdi. 1'i ağır 4 köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyeleri ile mahalle sakinleri olaya sert tepki gösterdi. Yurttaşlar olayın failinin bulunup cezalandırılması talebiyle imza topladı.

Basın açıklamasını okuyan Av. Arzu Ayyıldız, “24 Şubat 2024 Cumartesi akşamı Karaincir sahilinin kimseye zararı olmayan, mahalleli ve esnaf tarafından sevilen, bakımları yapılan kedi ve köpekler bir cani tarafından sinsice etrafa zehirli yiyecek konularak öldürüldü. Hayvanları araçları ile ezip arkasına bakmadan hızla uzaklaşanlar, eline tüfek alıp gözünü kırpmadan hayvanlara kurşun yağdıranlar, onları açlıklarından vurup etrafa zehirli yiyecek koyan caniler aramızda dolaşıyorlar. Bodrum’da yaşam hakkına saygı duymayan, bencil, merhametsiz, hadsiz ve gözünü kırpmadan can alanların sayısı da sanılandan daha fazla. Biz hemen her sokakta bir kedinin bir köpeğin yaşam hakkını savunmak için çok mücadeleler vermek zorunda kalıyoruz. Ve her geçen gün daha çok zorlanıyoruz. Hayvana şiddet uygularken görüntüleri kameralara yansıyan caniler, suçunu itiraf eden katiller, somut delillerle tespit edilen suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya arsız ve yüzsüzce aramızda gezmeye devam ediyor” diye konuştu.

Katillerinin bulunması için geniş çaplı bir araştırma yapıldığını aktaran Av. Ayyıldız, “Suçluların yargılanarak en üst sınırdan ceza almaları için süreci yakından takip edeceğiz. Katillerle birlikte yaşamak istemiyoruz ve bunun için asla geri adım atmadan ne zaman nerede olmamız gerekirse orada olacağız, mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Yaşam hakkına saygı duyan herkesi beraber mücadele etmeye davet ediyoruz” dedi.