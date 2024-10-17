Bodrum’da maki yangını: 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilerle kaplı alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

Bodrum’da maki yangını: 5 hektar alan zarar gördü
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:52

Gümüşlük Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında maki yangını çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iki yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #muğla #Yangın #maki

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