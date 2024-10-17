Bodrum’da maki yangını: 5 hektar alan zarar gördü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilerle kaplı alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.
Gümüşlük Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında maki yangını çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iki yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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