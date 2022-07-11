Bodrum'da makilik yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilikte çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Gündoğan Mahallesi Bayraktepe mevkindeki makilikte saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevileri ve dumanı görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın 1 saat içeresinde söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bölgede yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı.
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