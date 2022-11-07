Bodrum'da metrekareye 51 kilogram yağış düştü

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:16

Muğla ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Bodrum genelinde su baskını vakaları bildirildi. Merkezi bölgelerde metrekareye 41, Turgutreis bölgesinde ise 52 kg olarak ölçülen yılın ilk yağışı nedeniyle kısa süreli taşmalar meydana geldi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın koordinasyonunda olumsuzluklara anında müdahale ederek daha büyük risklerin önüne geçti.

Karaova, Yalıkavak, Bitez ve Turgutreis mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yağmurlarla birlikte yollara akan toprak parçaları ekiplerce temizlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Mazı Mahallesi İnceyalı yolu üzerine devrilen ağacı kaldırarak yolu trafiğe açarken zaman zaman şiddetlenen rüzgâr nedeniyle bir ağaç da Bahçelievler Mahallesinde park halindeki aracın üzerine devrildi. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuzda kaldılar.

Geçtiğimiz günlerde belediyenin ilgili birimleri, şiddetli yağmurların yağma ihtimalini öngörerek hazırlık yaptı. Yağmur hatlarında ve dere yataklarında temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yağmur sularının birikerek su taşkınlarına neden olmasını engelledi.

Özellikle Bitez, Türkkuyusu ve Yalıkavak mahallelerinde belediye tarafından yapılan yağmur suyu drenaj hatlarının geçmiş yıllarda yaşanan su taşkınlarının önüne geçmesi, esnaf ve vatandaşların takdirini topluyor.