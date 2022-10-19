Bodrum’da öğrencilere ulaşım desteği
Muğla’nın Bodrum Belediyesi, geçim sıkıntısı yaşayan öğrencilere destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Belediye bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine ücretsiz servis hizmetine başladı.
Bodrum Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine servis hizmetine başladı. Öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşım sağlayabilmeleri için Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan servis hizmeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş bir belediye olarak öğrencilerin ve ailelerinin ekonomilerine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla bu hizmete başladıklarını ifade etti.
"ÖĞRENCİLERE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"
Başkan Yardımcısı Yılmaz, öğrencilere hayatlarının her safhasında destek olmaya devam edeceklerinin altını çizerken, “170 öğrencimize ücretsiz olarak ulaşım sağlamak için organize olmuş durumdayız. Sizlere ve ailelerinizin bütçesine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu. Biz kentimizdeki öğrencimize, öğretmenimize, emekçimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle de sizlere bu hizmeti sunduk ve sunmaya devam edeceğiz.” dedi.
Bodrum Belediyesi; Peksimet, Kadıkalesi, Yalıkavak, Gündoğan ve Koyunbaba mahallelerindeki çeşitli yaş gruplarından toplam 188 öğrencinin de okullarına ulaşımını sağlıyor. 2022 yılının ilk 9 ayında 380 hastanın naklini sağlayan belediye, dezavantajlı gruplara mensup öğrencilere ve velilerine de ulaşım desteği gerçekleştiriliyor.
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