Bodrum'da ranta karşı meydan okuma

26 Ekim 2021 Salı, 14:29

Bodrum’da RES’ler ile ilgili ilginç bir karara imza atıldı.

Daha önce mahkeme tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı iki kez iptal edilen Güvercinlik RES Projesi için Bakanlık tarafından 'ÇED olumlu' raporu verildi.

7 köy üzerinde kurulmaya çalışılan ve halkın büyük tepkisiyle karşılaşan bu RES Projesi için ilk olarak herkese sabır diliyorum.

Neden mi?

Ülkemin birçok yerinde RES’ler ile ilgili bu tür mahkeme kararları alınıyor.

Daha sonra AKP’nin ilgili Bakanlıklarının izni ile faaliyetler devam ediyor.

Ve bu inatlaşma bir türlü bitmek bilmiyor da o yüzden…

Bir benzerini daha yeni Karaburun’da yaşamadık mı?

Anayasa Mahkemesi Karaburun'da vatandaşların tepkisine neden olan RES’ler için açılan davada Danıştay kararını bozarak, çevrecileri haklı bulmuştu.

Hatta karar Anayasa’nın 36. Maddesi’ndeki hak arama hürriyetine atıfta bulunması sebebiyle de adeta bir hukuk manifestosu niteliğindeydi.

Lakin AKP bu sevdasından vazgeçecek gibi değil.

Bu ve benzeri projelerde yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve en önemlisi yöre halklarının görüşlerini dikkate almadan gerçekleştirme inadını ülkenin her yerinde sürdürmeye devam ederse aynı hataya düşmeye devam edecek gibi gözüküyor.

İnanın halka rağmen siyaset olmaz.

“Ben yaptım oldu” anlayışı ile kimse bir yere varamaz.

Yenilenebilir - temiz enerji adı altında doğanın, yaban hayatının, tarım ve turizm alanlarının talan edilmesine bu halk izin vermez.

Bu ülkenin her bir karış toprağı çok değerli ve özeldir.

Kimsenin tekelinde değildir.

Yaşadığımız hayat, RES ile kazanacağınız milyon dolarlarınızdan şirketlerinizin artan cirolarından, çok daha değerli ve büyüktür!

AKP zihniyeti ile filizlenen başta maden ocakları, HES’ler ve RES’ler olmak üzere bu ülkenin havasına, suyuna, doğasına zarar veren ne kadar proje varsa iptali için bu millet mücadele verecektir.

Bodrum’un Güvercinlik ilçesinde,“ÇED gerekli değildir' kararı iki kez iptal edilen Güvercinlik RES Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'ÇED olumlu' raporu verilmesine karşı halkın olaya sahip çıkması ve doğa yürüyüşü yapması farkındalık yaratmak adına umut verici bir gelişmedir.

Bu yürüyüş doğayı ve geleceğimizi yok edecek bu tarz projelerin önünü kesme adına bir meydan okumadır.

Her zaman belirttiğim gibi hiçbir proje yahut elde edilecek rant bu ülkeden önemli değildir.