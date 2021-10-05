Bodrum'da susuzluk tehlikesi uyarısı
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor.
Muğla'da, küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan en çok etkilenen ilçelerin başında Bodrum geliyor.
Koronavirüs nedeniyle, çok sayıda kişinin ilçeye yerleşmesi, su sıkıntısını arttırdı. 181 bin olan nüfusun, büyük şehirlerden gelenlerle 650 bine ulaşması nedeniyle su kullanımı 3 kat arttı. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında yağmurun düşmediği Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda geçen yıl yüzde 71 olan su seviyesi bu yıl yüzde 31'e, Mumcular Barajı'ndaki seviye ise yüzde 17'den yüzde 9'a indi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, ülkenin büyük bir kesiminde, küresel iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiklerini belirterek, "Karadeniz ile Marmara Bölgeleri'nde taşkınlar, Ege, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kuraklık baş gösterdi" dedi.
BODRUM İÇİN UYARDI
Doç. Dr. Özçelik, Bodrum'a içme suyunun 3 ana kaynaktan sağlandığını ifade ederek, "Bunlar Mumcular ile Geyik Barajları ve su kuyuları. Mumcular Barajı kurumuş durumda. Geyik Barajı'nda su seviyesi yüzde 30-35 civarında. Bu oranda 12 milyon metreküpe tekabül ediyor. Bodrum'a içme suyu ilave tahsislerle karşılanabiliyor. Bodrum'a yakın zamanda su teminde zorluklar yaşanacağı görülüyor. Birkaç ay içerisinde yağış riskliliği söz konusu olabilir. Yağışlar gelmemesi durumda kuraklıktan etkileneceğiz. Gelecek yıllarda kuraklığın takibi gerekiyor. Kuraklık olmayacağı, taşkın olmayacağı anlamına gelmiyor. Hidrolojik döngü gereği Bodrum'da kasım ve aralık aylarında taşkın etkilerini gözlemliyoruz" dedi.
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