Bodrum Yalıkavak'taki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmalarına geçildi

23 Eylül 2021 Perşembe, 23:30

Dirmil mevkiinde bugün saat 21:00 sıralarında makilik alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, tarım arazilerine de zarar verdi. Alevlere Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve orman işçileri tarafından müdahale edildi. Özel şirketlere ait 4 iş makinesi, 200’e yakın otel personeli ve vatandaşlar ellerinde yangın tüpleri ile ekiplere yardımcı oldu.



Bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 4 hektar tarım arazisi ve 2 hektar makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

