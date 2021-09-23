Bodrum Yalıkavak'taki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmalarına geçildi
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Dirmil mevkiinde makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Dirmil mevkiinde bugün saat 21:00 sıralarında makilik alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, tarım arazilerine de zarar verdi. Alevlere Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve orman işçileri tarafından müdahale edildi. Özel şirketlere ait 4 iş makinesi, 200’e yakın otel personeli ve vatandaşlar ellerinde yangın tüpleri ile ekiplere yardımcı oldu.
Bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 4 hektar tarım arazisi ve 2 hektar makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.
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