Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ali Ağaoğlu'na isyan etti: 'Size bu hakkı kim verdi?'

26 Eylül 2021 Pazar, 14:14

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla, Bodrum’da ‘Milas sınırları’ içinde bir proje hazırlığında olan iş insanı Ali Ağaoğlu’na tepki gösterdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Aras, Ağaoğlu’na seslenerek, “Bu akıl almaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere, bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar ne olacak?” diye sordu.

Ahmet Aras’ın paylaşımı şu şekilde:

"Günaydın, Bodrum’un kalbi olan güzel insanları ve Bodrum’un dışında yaşayan Bodrum sevdalıları. Bugün hepinizin huzurunda, 'Milas sınırları içinde' gerçekleştirmeye hazırlandığı 30 bin kişilik inşaat projesini 'Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda, erişilebilir fiyatlardan lüks bir yaşam' sloganıyla pazarlamaya hazırlanan Sayın Ali Ağaoğlu’na seslenmek istiyorum."

'PROJENİN NEDEN OLACAĞI HASARLAR NE OLACAK?'

"Ali Bey, Bodrum’un toplam yüz ölçümünün yüzde 1.8’ine denk gelen ve bin 700 futbol sahası büyüklüğündeki malum projenizle ilgili olarak HT Bloomberg kanalına yaptığınız açıklamada, 8 milyar TL’ye gerçekleştireceğiniz bu projeden, 20 milyar TL gelir beklediğinizi söylemişsiniz. Peki, bu akıl almaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar ne olacak?"

'SİZE BU HAKKI KİM VERDİ?'

"Yoksa siz 12 milyar TL kazanın diye, milyonlarca metrekarelik inşaat alanınıza halkın parasıyla altyapı sağlanmasını mı bekliyorsunuz? Diyelim ki sağlandı… Su konusu ne olacak? Mevcut haliyle Bodrum’a yetmeyen su kaynaklarımızı, bin 700 futbol sahası büyüklüğündeki projenizin sayenizde tamamen unutmayı kabul edeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Ayrıca, Milas sınırları içindeki projeniz için Bodrum markasını kullanma hakkını, size kim verdi? Özetle Ali Bey, Bodrum’un Belediyesi, Başkanı ve Halkı olarak, projenize de Bodrum markamızı kullanmanıza da karşıyız çünkü, sizin 12 milyar TL’lik kazanç hayalinizin ağır sonuçlarına evet diyen, Bodrumluyum diyemez."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın paylaşımının ardından, söz konusu fotoğrafın altına çok sayıda yorum geldi.