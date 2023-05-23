Bodrum'da yağmur ve hortum

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:00

Güncelleme: 23.05.2023 - 15:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmur etkili olurken, denizde de hortum oluştu.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Bazı noktalarda rögarlar taştı.

Öte yandan, Yalıkavak açıklarında hortum oluştu. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, hortum karaya ulaşmadan kayboldu.