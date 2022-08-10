Bodrum’da Zafer Bayramı zeybek ve harmandalı ile kutlanacak

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:52

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bodrum’da coşkuyla kutlanacak. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü destekleriyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Turgutreis Atatürk Meydanı’nda zeybek ve harmandalı gösterisi gerçekleştirilecek. Şevket Sabancı Parkı’nda provalara başlayan ekip vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bodrum Halk Oyunları Gençlik Spor Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlik üzerine konuşan Dernek Kurucusu Kayhan Gürsoy, etkinliğin amacının hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yakışır bir gösteri düzenlemek hem de vatandaşlara yöresel danslarımızı sevdirmek olduğunu ifade etti. Gürsoy, “Halkımızın bu projeye göstermiş olduğu ilgiden çok memnunum. Bizlerle birlikte yöresel halk oyunlarımızı oynamak isteyenler için haftada 3 gün Şevket Sabancı Parkı’nda olacağız. Bodrum Belediyesi’ne de etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Turgutreis Atatürk Meydanı’nda 29 Ağustos'ta yapılacak toplu gösteri için başlayan provalar, gösteri tarihine kadar her salı, perşembe ve cumartesi günleri 18.00-20.00 saatleri arasında devam edecek.