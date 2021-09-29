Bodrum'un doğası için uluslararası işbirliği

29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:40

Avrupa genelinde özellikle turizm kentlerine yönelik gerçekleştirdikleri hibe ve destek projeleri ile atık yönetimi, geri dönüşüm, plastik ve metal atıklar ağırlıklı olmak üzere derinlemesine deniz temizliği, plastik kullanımının azaltılması, ev ve işyerlerinde atık ayrıştırmanın önemine yönelik eğitimler gibi konularda çalışmalar gerçekleştiren Alman Uluslararası İş birliği Kurumu yöneticileri ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bir toplantı gerçekleştirildi.

Bodrum'un gelecek planları hakkında hayata geçirilebilecek projelerin konuşulduğu toplantıya Başkan Aras, Temizlik işleri Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz, Temizlik İşleri Müdür Vekili Engin Doğan, müdürlükte görevli çevre mühendisleri, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Uluslararası Proje Yöneticisi Fionn Harnischfeger, Plastik Atık Bitirme Birliği Proje Yöneticisi Elizabeth Von Der Ohe ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Uluslararası Proje Koordinatörü İpek Benek katıldı.

"YERİNDE AYRIŞTIRMA VE EĞİTİM ÖNEMLİ"

Toplantının başında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünyanın ortak mirası olan Akdeniz'i ve 3 bin 500 yıldır bir çok medeniyete sahip çıkmış Bodrum’u geleceğe taşımak için bir çok çevre projesini hayata geçirdiklerini, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile de ortak çalışmaktan mutluluk duyacağını belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

"Denizlerle ilgili yaptığımız çalışmalarda var deniz dibi temizliğiyle ilgili bizden önceki dönemde başlatılmış devam eden 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yaptığımız bir deniz dibi temizliği çalışması var ve bununla plastik, metal gibi her türlü atığı denizlerimizden temizliyoruz. Yine buna istinaden dere ağızlarına yaptığımız ağ gergi sistemiyle, dereden gelen plastik ve diğer atıkların denize ulaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Yine dere yataklarında zaman zaman yaptığımız temizlik çalışmalarıyla buraya atılan atıkların denize ulaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Ama bence buradaki en önemli ayak vatandaşlarımızın farkındalığını arttırmak, yani burada insanlara vereceğimiz eğitim, yerinde ayrıştırmanın önemi ve bunları uygun bir toplama sistemiyle geri dönüşüm tesisine ulaştırma konularının işlenmesi gerekiyor."

"PLASTİĞİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMALIYIZ"

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yıl boyu farkındalık çalışmalarına devam edildiğini belirten Başkan Aras, modern bir ayrıştırma tesisinin ihtiyacıyla beraber özellikle eğitim konularının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bütün bu eğitim çalışmalarıyla beraber, yani plastiğin hayatımızdan çıkarılmasıyla ilgili çalışmaları birlikte yapmaya her zaman hazırız” dedi.

“AKDENİZ HEPİMİZİN”

Akdeniz’in büyük bir kültüre sahip olduğunu belirten Başkan Aras, sözlerini şöyle tamamladı:

“Akdeniz hepimizin, Akdeniz büyük bir kültür, binlerce yıllık büyük bir kültürün üzerinde, kıyısında yaşıyoruz hep birlikte ve Akdeniz’i korumak bizim en önemli görevlerimizden ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız Akdeniz’i. Akdeniz’in korunması için böyle bir birlikteliğe de ihtiyaç var. Kuzey Afrika, Batı Orta Doğu, Batı Anadolu ve Güney Avrupa, Güney Doğu Avrupa olmak üzere kesinlikle hep birlikte Akdeniz’i korumak durumundayız. Aramızdaki tüm ayrışmaları bir kenara koyup, siyaseti ya da başka türlü bütün anlaşmazlıkları ortadan kaldırıp tamamen Akdeniz’i korumak için iş birliği yapmamız gerektiğini zaten görebiliyoruz. Ben bu projenin sahiplerine ve koordinatörlerine yani sizlere çok teşekkür ediyorum.”

PLASTİK ATIK İLE MÜCADELE

Alman Uluslararası İş birliği Kurumu Uluslararası Proje Yöneticisi Fionn Harnischfeger ise şunları söyledi:

"Bu güzel şehirde harika bir gün geçirdik. İşinde özenli çalışan, alanında uzman bir çok çalışma arkadaşınızla tanıştık ve kendilerinden şimdiden çok önemli bilgiler edindik. Sizlere GIZ kurumunu tanıtmak, sizleri tanımak ve tabi ki sizlere birlikte yürüteceğimiz projeyi tanıtmaktan oldukça mutluyuz. GIZ, Almanya merkezli bir kuruluş olup Alman Hükümeti ve onun adına hem Avrupa Birliği Komisyonu ve Dünya Bankası ile hem de özel sektör ile çalışmalar yürütmekteyiz. Çevreyi kirleten plastik atık ile mücadele, birlikte çalışmalar yürüttüğümüz Plastik Atık Bitirme Birliği ile ortak amacımızdır.”

“ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN BİR ÇATI ALTINDA TOPLANDIK”

Plastik Atık Bitirme Birliği Proje Yöneticisi Elizabeth Von Der Ohe ise şöyle konuştu:

"Plastik Atık Birliği Singapur’da kurulmuş olup şu an faaliyetlerine 60'ı aşkın üye kurumla devam etmektedir. Bir plastik atık yönetimi zinciri oluşturduk. Bu zincirin halkalarına büyük petrol ve kimyasal firmaları, markaların perakende satıcıları, atık yönetimi firmaları da dahil. Hepimiz kirlilik yaratan bu plastik atıklardan çevreyi korumak adına bir çatı altında toplandık. Tüm dünyada maddi destek sağladığımız projeler bulunmakta, bu projeler arasında yeni altyapı oluşturmak veya varolan altyapıları geliştirmek de yer almakta. Yeni teknolojiler geliştirmek, yeni iş modelleri oluşturmak, halkın genelini konu ile ilgili eğitimini sağlamak, temizleme aktiviteleri yaptıklarımıza örnek olarak gösterilebilir. Genellikle şehirlerle iş birliği yapıp, bu şehirler için ve bu şehirlerle birlikte istikrarı koruyan atık yönetimi projeleri oluşturmaktayız."

Toplantının ardından Başkan Aras, Bodrum tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verdi.