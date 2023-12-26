Boğaiçi'nde girişlerin kısıtlanmasına tepki: Askeri rejimin yapmadığı şeyler bunlar

Yayınlanma: 26.12.2023 - 20:35

Güncelleme: 26.12.2023 - 20:35

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyım yönetiminin fakülteleri "yeniden dizayn" kararına yönelik protestolar sürerken öğrenci uzaklaştırmalarının yanı sıra yeni bir adım daha geldiği ortaya çıktı.

Yönetimin, İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine girişlerine kısıtlama getirdiği öğrenildi.

İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, fakülte kapısında görevlendirilen güvenlik görevlilerinin yalnızca dersi olan öğrencileri içeri aldıklarını aktardı.

Boğaziçi’ne dünden bu yana keyfi bir şekilde sokulmayan öğrenciler hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşılıyor. Önce yasakla, sonra kılıf bul. Muhalif hocalara da yapılan bu uzun zamandır. Tamamen hukuksuz, kaba gücü elinde bulundurmaya dayanan fiili uygulamalar ++ — Ünal Zenginobuz (@zenginob) December 26, 2023

Zenginobuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Boğaziçi Güney Kampüste İdari Bilimler Binasının önünden geçerken kapıya iki güvenlik görevlisi konduğunu gördüm. Sadece dersi olanları sokuyorlarmış binaya. 12 Eylül döneminde öğrenciydim bu okulda. Bu kampüste askeri rejimin yapmadığı şeyler bunlar. Ayıptır, yazıktır.

Boğaziçi’ne dünden bu yana keyfi bir şekilde sokulmayan öğrenciler hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşılıyor. Önce yasakla, sonra kılıf bul. Muhalif hocalara da yapılan bu uzun zamandır. Tamamen hukuksuz, kaba gücü elinde bulundurmaya dayanan fiili uygulamalar.

Yalnızca bu yönetim sorumlu değil bu hukuksuzluklardan. Defalarca şikayet edildiler YÖK’e, suç duyurusunda bulunuldu haklarında. Bu hukuksuzluklara dur demesi gerekenler hiç bir şey yapmadılar, yapmıyorlar. Onlar da sorumlular yapılanlardan."