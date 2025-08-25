Boğaz'da kaybolmuştu... İstanbul Valiliği'nden kayıp Rus yüzücü hakkında açıklama: 'Ayağındaki çipe göre denizden çıkmadığı anlaşıldı'

İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, denizde kayboldu.

Cumartesi günü İstanbul’a gelip Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenilen Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden, Boğaz'daki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov ile ilgili açıklama yapıldı.

Yayımlanan bildiride, "Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından yayınlanan bildiride, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km'lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu'ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.