Boğaziçi’nde 5 yıllık 'karanlık' bilanço: 60 akademisyen uzaklaştırıldı, 650 yeni personel alındı!

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yapılan açıklamaya öğrenciler, akademisyenler ve mezunların yanı sıra CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Yüksel Taşkın, DEM Parti milletvekili Sevilay Çelenk ile EMEP Milletvekili İskender Bayhan da katıldı.

“BEŞ YILDIR HAK İHLALLERİ SİSTEMATİK HALE GELDİ”

Akademisyenler adına yapılan açıklamada, beş yıl boyunca yaşanan hak ihlallerine dikkat çekildi. Açıklamada, üniversitenin senato ve yönetim kurulu gibi üst yönetim organlarının hukuk dışı biçimde işlevsizleştirildiği, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının ortadan kaldırıldığı belirtildi. Akademisyenler, “Öğrencilerimiz gözaltına alındı, tutuklandı, şiddete maruz bırakıldı. Mesnetsiz disiplin soruşturmalarıyla yıpratıldı, kimlikleri nedeniyle hedef gösterildi” ifadelerini kullandı.





İŞTEN ÇIKARMALAR, SÜRGÜNLER, KADRO ATAMALARI

Açıklamada, çok sayıda idari personelin işten çıkarıldığı, sürgün edildiği ya da emekliliğe zorlandığı belirtilirken, yerlerine çoğu deneyimsiz ve bir kısmı usulsüz yöntemlerle alınan 650’den fazla yeni personelin atandığı ifade edildi.

Ayrıca sayıları 60’ı aşan öğretim üyesinin görevlerinden uzaklaştırıldığı ya da üniversiteden ayrılmak zorunda bırakıldığı vurgulandı.

“ÜNİVERSİTE SİYASİ BİR APARATA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİYOR”

Öğretim üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’nin özerk ve özgür yapısının hedef alındığını belirterek, üniversitenin siyasi bir aparata dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti. Açıklamada, “Demokrasiyi savunmaya, özgür ve özerk üniversite için mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.





ÖĞRENCİLERDEN SERT MESAJ: “KAYYUMLAR GİDECEK, BİZ KALACAĞIZ”

Boğaziçi Direnişi’nin beşinci yılı dolayısıyla öğrenciler adına yapılan basın açıklamasında, protestoların yalnızca bir rektör atamasına itiraz olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Bu direniş kamusal alanlarımızı, geleceğimizi ve onurumuzu savunma mücadelesidir” denildi.

Öğrenciler, kayyum yönetiminin üniversiteyi şirket, öğrenciyi müşteri gibi gördüğünü belirterek, “Bu zihniyeti tanıyoruz ve kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

KAMPÜSTE SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Üniversitede protestolar beşinci yılında da devam ederken akademisyenlere yönelik soruşturmalar sürüyor. Akademisyenlerin verdiği bilgiye göre, 422’si akademisyen olmak üzere yaklaşık 500 kişiye dağıtılan ve iade edilen 10 bin TL’lik hediye paketi nedeniyle Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında soruşturma açıldı. Tuğcu’ya açılan soruşturma sayısının 17’ye ulaştığı belirtildi.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Akademisyenler adına kampüs bahçesinde okunan metinde, beş yıldır süren direnişin yalnızca Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, Türkiye genelinde üniversitelerin siyasi baskı altında olduğu belirtilerek, “Özgür, özerk ve demokratik üniversite ideali gerçekleşene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” denildi.