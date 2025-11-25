Boğaziçi’nde emekli hocaya ‘eş danışmanlık’ engeli

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen günlerde alınan bir karar, üç yıl önce tüm kurul kararlarına karşın emekliliğe sevk edilen Prof. Dr. Yaman Barlas’ın akademik faaliyetlerle bağının koparılmasına yönelik uygulamaları yeniden gündeme getirdi. Endüstri mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarını sürdüren ve Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şube başkanı olan Burak Çetiner, tez çalışması kapsamında Barlas’ın kendisine eş danışman olarak atanmasını talep etti. Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) 15 Eylül tarihli kararla bu talebi “uygundur” diyerek onayladı. Ancak birkaç hafta sonra Çetiner’in öğrenci sisteminde aynı kararın bu kez “uygun bulunmamıştır” şeklinde değiştirildiği görüldü. Kararın tarihinin dahi korunarak yalnızca ifadelerin değiştirilmesi dikkat çekti.

Çetiner, enstitüye başvurarak gerekçenin açıklanmasını istedi ancak herhangi bir yanıt alamadı. Enstitü yönetimi değişikliğin “sehven yazım hatası” olduğunu savunsa da bölüm başkanlığı ile ilgili akademisyenlerin eş danışmanlığın yapılması yönünde olumlu görüş bildirdiği dosyaya yansıdı. Barlas’ın emekli edilmesinin ardından kampüse giriş yasağı uygulanmaya başlandığı, tez danışmanlığı yaptığı öğrencilerle görüşebilmesi için yalnızca belirli bir yarım gün belirlendiği biliniyordu.

Tüm girişimlerinin yanıtsız kalması üzerine Çetiner, avukatları aracılığıyla geçtiğimiz günlerde idari yargıya başvurdu. Çetiner, “Bu başlı başına usulsüzlüktür” dedi.