Boğaziçi’nde ‘İmamoğlu’ protestosu: Törende diplomasını yırttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Bu sefer protestonun adresi Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreni oldu. Bölümlerini bitiren öğrencilerin kep atarak kutladığı mezuniyet töreninde Boğaziçi Üniversitesini bitiren bir öğrenci diplomasını aldığı anda ayağa kalkarak bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

'İSTİBDAT REJİMİNİN VERDİĞİ DİPLOMA HÜKÜMSÜZDÜR'

Mezun öğrenci diplomasını yırttığı anlarda şunları söyledi:

“Bu diploma hükümsüzdür. Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan-kapayan bu istibdat rejiminin diplomasını reddediyorum. Bu rejim benim de diplomamı iptal eder, sizin de diplomanızı iptal eder, bu bölümü de kapatır, bu okulu da kapatır. Ben diplomamı bu istibdat rejiminin atanmış kayyumundan değil, Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmiş rektöründen alırım.”