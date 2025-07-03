Boğaziçi’nde senato üyesi Prof. Dr. Zenginobuz’un alınmadığı toplantının yürütmesi durduruldu: ‘Kararlar geçersiz’

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un, güvenlik görevlisi tarafından “Listede isminiz yok” denerek alınmadığı senato toplantısının iptali için açtığı davada, idare mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını verdi.

Prof. Zenginobuz, “Senato üyesini almadığınız zaman o toplantı hukuksuz hale düşer ve alınan kararlar da hukuksuz hale gelir. O toplantıda alınan 23 kararın geçerliliği yoktur. Bu dava, kabul etmediğimizin ve vazgeçmediğimizin simgesidir” dedi.

Prof. Dr. Zenginobuz, 2024 yılının nisan ayında iktisadi ve idari bilimler fakültesinde fakülte kurulu tarafından senato temsilcisi olarak seçildiğini hatırlatarak sonraki süreci şöyle anlattı: “Kapalı oyla yapılan bir seçimdi. Sonra ‘Bu seçim yanlış yapılmış’ diye bir yazı yolladılar. Tekrarlanan açık oylu seçimde de ben seçildim. 28 Şubat 2025 tarihinde senato toplantısı yapıldı. Güvenlik görevlisi ‘Adınız yok’ diyerek, güç kullanarak beni sokmadı toplantıya. Gerek Naci İnci gerekse kanunsuz emri uygulayan güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu ayrıca sürüyor. Kaba güç kullanarak alınmadığım toplantının iptali için dava açtık, yürütmenin durdurmasını istedik. Mayıs ayında yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi. Bir üst mahkemeye, istinafa gittik. Mahkeme, 19 Haziran’da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Senato toplantısını iptal etti. İptal gerekçeleri ilkokul çocuğunun bile çözebileceği durumları ortaya koydu: ‘Bu kişi senato üyesidir. Senato üyesini almazsanız o toplantı hukuksuz hale düşer. Alınan kararlar da hukuksuz hale gelir.’ Her şeye rağmen hukuktan başka başvurabileceğimiz bir şey yok. Mücadeleye devam edeceğiz.”

İptal edilen senato toplantısında öğrencilerin mezuniyetlerini de etkileyebilecek kararlar alındığını söyleyen Prof. Zenginobuz, “Batı dilleri edebiyatı bölümünün birçok sinemacı yetiştirmiş olan film çalışmaları sertifika programı iptal edildi. Bazı bölümlerin ders programlarında değişiklik yapıldı. Bazı üye atamaları yapıldı. Senatonun derhal tekrar toplanması ve benim de orada bulunmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTELER KIŞLA DEĞİL'

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair yasanın içinde yer alan “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, cumhurbaşkanınca atanacak” maddesini de eleştiren Prof. Zenginobuz, “Rektörün cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atamasının ne anlama geldiğini bu ufak kararda dahi görüyoruz. Türkiye’deki tüm üniversitelerin rektörlerini tek bir kişi atayacak! Böyle bir durum dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun ne kadar yanlış olduğunu Boğaziçi Üniversitesi’nde görüyoruz. Üniversiteler kışla değil, devlet dairesi değil” ifadelerini kullandı.

'ANAYASADA YAZIYOR'

Zenginobuz şöyle konuştu: “Anayasada açık olarak yazıyor, ‘Üniversiteler bilimsel özerkliğe haizdir’ diye. İdari ve mali özerkliği bulunmayan kurumların bilimsel özerk olmadığını görüyoruz. Anayasa Mahkemesi atanma işlemini geçen yıl usul açısından iptal etmişti. Bu kez esastan iptali istemiyle tekrar Anayasa Mahkemesi’ne gidilecek. Bu arada olan gençlere oluyor. Öğrencilerimiz daha 2. sınıfta gelip ‘Biz Boğaziçi Üniversitesi’ni kazandık ama bu şartlarda burada okumak istemiyoruz, yurtdışına gideceğiz’ diyor. Daha mezun olmadan, lisans sırasında kaçmak istiyorlar.”