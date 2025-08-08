Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te doğa tahribatı iddiası: 'Yangın önlemi' adı altında yeşil alan kesiliyor

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yaklaşık bir aydır devam eden “orman altı örtü temizliği” çalışmaları tartışma yarattı. Yangın riskine karşı önlem amacıyla başlatıldığı belirtilen çalışmaların, bölgede ciddi doğa tahribatına dönüştüğü iddia edildi. Eğitim Sen Boğaziçi Üniversitesi İşyeri Temsilciliği, doğal bitki örtüsünün kesilmesinin yangın riskini artıracağı uyarısında bulundu.

DOĞAL YANGIN BARİYERLERİ YOK EDİLDİ

Sendikanın açıklamasına göre, özellikle Etiler kapısı girişi ve Etiler yolu çevresinde, onlarca yıldır doğal şekilde gelişen meşe pırnarlıkları ve defne kümeleri kesildi. Temmuz ve ağustos aylarında yapılan bu işlemler, telafisi güç ekolojik kayıplara yol açtı. Açıklamada, her dem yeşil bitki örtüsünün nemli yapısıyla yangının yayılmasını yavaşlattığı, bu nedenle “temizlik” işlemlerinin yangın riskini artırdığı vurgulandı.

DENETİM MEKANİZMASI DEVRE DIŞI

Eğitim Sen, çalışmaları yürüten müteahhit firmanın yeterince denetlenmediğini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü’nün kontrol mekanizmasını işletmediği, sürecin yüklenici firmanın inisiyatifine bırakıldığı öne sürüldü.

TALEPLER: HASAR TESP İTİ VE REHABİLİTASYON

Sendika, doğa tahribatının derhal durdurulmasını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile acil hasar tespiti yapılmasını talep etti. Ayrıca, sürecin şeffaf yürütülmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilimsel-ekolojik rehabilitasyon planı hazırlanması çağrısında bulundu.