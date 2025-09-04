Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki çocuğu katledip intihar etti: Kampüse giriş görüntüleri ortaya çıktı

20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş’un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kampüse aynı gün 2 kez aracıyla giren Kurtuluş’un, içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kurtuluş'un neredeyse aracını durdurmadan, özel güvenlik görevlisine kısa bir şey söyledikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.