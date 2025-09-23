Boğaziçi Üniversitesi’nde profesöre 'öğrencilere kahve ısmarladığı' için soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında soruşturma başlatıldı.

Tuğcu soruşturmanın gerekçesini, "Birazdan (nöbetten sonra) sanırım bugüne kadarki en saçma gerekçeyle açılan soruşturmada ifade vereceğim. Suçum ÖĞRENCİLERE KAHVE İKRAM ETMEK!" ifadeleri ile duyurdu.

Tuğcu, "'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var' demişler ama Naci İnci bana soruşturma açtı!!!" sözleri tepkisini dile getirdi.

Tuğcu, "Soruşturma evrakında döne döne "Bedava kahve dağıttı" diyor. Ne yapsaydım? Kendileri gibi 21/b ile "davet usulüyle ihale" yapıp yandaş birilerine para mı verseydim?" dedi.

Birazdan (nöbetten sonra) sanırım bugüne kadarki en saçma gerekçeyle açılan soruşturmada ifade vereceğim. Suçum ÖĞRENCİLERE KAHVE İKRAM ETMEK!



"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var" demişler ama Naci İnci bana soruşturma açtı!!!

+++ pic.twitter.com/LKsBXJz0WR — Tuna Tugcu (@tuna_tugcu) September 23, 2025

Rektör Naci İnci imzalı soruşturma metninde şöyle denildi:

“Kuzey Kampüs içerisinde yer alan kafe alanında izinsiz olarak kahve dağıtımı yaparak, kafenin işlemesini ve çalışmasını engellediği ve özel işletmeye kiralanmış alanın bir kısmını işletmenin izni olmadan kendi amaçları doğrultusunda kullandığı gerekçesiyle Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında 2547 sayılı Kanun’un 53-b (2)/d maddesinde yer alan ‘Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak’ hükmü kapsamında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilmenize karar verilmiştir.”