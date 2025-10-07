Boğaziçi Üniversitesi’nde yargıdan emsal karar: Prof. Dr. Tuna Tuğcu’ya verilen kınama cezası iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum yönetimine karşı dört yıldır direnen akademisyenlerin hukuk mücadelesi sürüyor. Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri hakkında açılan disiplin soruşturmaları ve verilen cezalar birer birer yargıdan dönüyor.

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında verilen “kınama cezası”, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu karara karşı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı istinaf başvurusu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi tarafından kesin olarak reddedildi. Karar, temyiz yolu kapalı olmak üzere 01 Ekim 2025 tarihinde verildi.

“HAKSIZ İŞLEMLERİN ÇOĞU YARGIDAN DÖNÜYOR”

Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilinin uzun süredir rektörlük tarafından başlatılan haksız idari soruşturmalar nedeniyle “mobbing altında işini yapmaya çalıştığını” belirtti.

Ersöz, “Bu süreçte öğrencilerine ücretsiz kahve dağıtmasından tutun da liyakatsiz kişilerin üniversiteye alınmasına yönelik eleştirilerine kadar hakkında soruşturmalar başlatılmış durumda. Ancak bu haksız işlemlerin büyük bölümü yargıdan dönüyor” ifadelerini kullandı.

MAHKEME USULE AYKIRILIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, verdiği kararında soruşturma sürecindeki usule aykırılıklara dikkat çekerek kınama cezasının iptaline hükmetti. Mahkeme kararında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu’nun aynı dosyayı iki kez iade ettiğini, Danıştay 1. Dairesi’nin de men-i muhakeme kararı verdiğini hatırlattı. Dosyada ayrıca, üniversitenin “zaman aşımına uğramasın” gerekçesiyle ceza verdiği yönünde savunmalar yer aldı.

REKTÖR BEYANINA TAZMİNAT KARARI

Avukat Ersöz, aynı süreçte Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin bir röportajında Tuğcu’ya yönelik ifadeleri nedeniyle açılan tazminat davasının da sonuçlandığını, mahkemenin Tuğcu lehine tazminata hükmettiğini anımsattı.