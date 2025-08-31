Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni kriz: Kreşte öğretmen sürgünü

Kayyum Naci İnci yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı yuva biriminde yaşanan uygulamalar, hem çalışanların hem de velilerin tepkisini çekiyor. İddiaya göre üniversite yönetimi, kuruma bağlı aracı görevli personele tahsis ederek kişisel kullanımına sundu. Araçta bebek koltuğu bulunduğu da öne sürüldü. Bununla birlikte, yıllardır yuva biriminde görev yapan kadrolu öğretmenlerin tasfiye edilmesi dikkat çekti.

En az 10 yıl deneyimi bulunan dört devlet memuru öğretmen, yuvadan uzaklaştırılarak başka birimlere sürüldüğü, yerlerine ise internet üzerinden açılan ilanlarla yeni öğretmenler alındı. Ancak bu öğretmenlerin bir kısmının da kısa süre içinde işten çıkarıldığı ifade edildi. Kreşte örgütlü olan Tez Koopİş üyesi çalışanların işten çıkarıldığı, birimin sendikasız bırakılmasıyla övünüldüğü iddia edildi.