Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Hilal Özdemir' cinayeti açıklaması: Katil Ayberk Kurtuluş, davetiyeyi gösterip içeri girmiş!

Türkiye, Hilal Özdemir cinayeti ile sarsıldı...

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş isimli erkek, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurarak katlettikten sonra intihar etti.

Kurtuluş'un, 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi.

Ayberk Kurtuluş tartıştığı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek intihar etti. Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen Ayberk Kurtuluş'un üniversitede düzenlenen bir etkinliğe dışardan girdiği aktarılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi.

Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise eski erkek arkadaşı olduğu iddia edildi.

Kurtuluş'un, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Türkiye'yi sarsan Hilal Özdemir cinayeti ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi.

"Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır" ifadelerinin yer verildiği açıklamada, "Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir" denildi.

Boğaziçi'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"30 Ağustos 2025 Tarihinde Kampüsümüzde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklama;

30 Ağustos 2025 akşamı kampüsümüzde yaşanan elim hadise hepimizi derinden sarsmıştır. Merhume Hilal Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır. Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir.

Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir.

Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü"