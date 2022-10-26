Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi protesto eden 4 öğrenciye 4 yıla kadar hapis istemi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:27

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'nin, 6284 kapsamında 14 öğrenciye karşı koruma kararı aldırması üzerine Boğaziçili öğrenciler, '6284 senin mi sandın" yazılı pankart açarak İnci’yi protesto etmişti.

Protestoda gözaltına alınan ve haklarında 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle dava açılan 8 öğrencinin yargılanmasına İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Öğrencilerin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

4 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMA TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, her bir sanığın üzerlerine atılı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan beraatlarına karar verilmesini talep etti. Savcı, öğrencilerden 4’ünün ise protesto sırasında rektörlük binasına kırmızı boya atarak ‘kamu malına zarar verdikleri’ gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DAVA 23 KASIM’A ERTELENDİ

Mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep eden avukatlar, ayrıca rektörlük binasına atıldığı iddia edilen boyanın niteliğinin ve boyanın bir bez yardımıyla kolayca temizlenip temizlenemeyeceğinin araştırılmasını talep etti

Boyanın niteliğinin araştırılması talebini reddeden mahkeme, avukatlara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek davayı 23 Kasım 2023 tarihine erteledi.