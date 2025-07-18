Boğaziçili Kaşkaloğlu’na pankart cezası: Yüksek lisans kabulü iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi kimya mühendisliğinden bu yıl mezun olan Berat Kaşkaloğlu mezuniyet töreninde, “Kayyumlar gidecek biz kalacağız” yazılı pankart açtı. Tören düzenini bozduğu iddiasıyla mezun kartı iptal edilen Kaşkaloğlu’nun üniversiteye girmesi de yasaklandı, daha önce kabul edilen yüksek lisans kabulü ise iptal edildi. Cumhuriyet’e konuşan Kaşkaloğlu, yasal olarak hakkını arayacağını, asla yılmayacağını belirtti.

‘YÜKSEK NOT ALDIM’

Kaşkaloğlu, “Yaklaşık iki senedir Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Polimer Araştırma Merkezi’nde araştırmacıyım ve iki hafta önce lisans dönemimde yazdığım bir makalem alanımda en prestijli dergilerden Journal of Molecular Biology’de yayımlandı. Yüksek lisans başvurum, karar verici ve değerlendirici merci olan bölümüm tarafından kabul edildi. Yapılan bilim sınavından yüksek bir notla geçtim. Hocalarım bana yüksek lisansa kabul edildiğimi söylediler. Anabilim dalı kendi arasında yaptığı toplantıda kabul listesi oluşturuldu ve ismim o kabul listesinde vardı. Benim de ismimin olduğu on sekiz kişilik kabul listesi fen bilimleri enstitüsüne gönderiliyor. Benim ismim kabul listesinden haksız ve hukuksuz olarak silindi. Okuduğum bölüm ve bilim kurulu beni yüksek lisansa kabul etti fakat sadece denetleme görevi olan enstitü hukuksuz olarak benim ismimi listeden çıkararak yetki aşımı da yapmıştır” dedi.

“Benden başka üç öğrencinin de aynı durumda olduğunu öğrendim ve sayının da artacağı konuşuluyor” diyen Kaşkaloğlu, “Haksız ve hukuksuz olarak eğitim hakkımıza engel oluyorlar” ifadelerini kullandı.

‘KARARLI BİR GENÇLİK VAR’

Kaşkaloğlu sözlerini şu şekilde noktaladı: “Karşılarında kararlı bir gençlik var. Ben pankart açarken de başıma bir şey geleceğini biliyordum ama bunu yapmaktan geri adım atmadım. Kayyumluğa sesleniyorum: Siz engellemeye çalışsanız da mücadelem de bilimsel araştırmalarım da devam edecek. Çok rahatsız etmiş olacak, bir kere daha tekrarlayayım. “Kayyumlar gidecek biz kalacağız.”

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini protesto etmek için kendi diplomasını yırtan Doruk Dörücü de gözaltına alınmıştı. Doruk Dörücü “yurtdışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmıştı.

'OKULUMDAN VAZGEÇMEYE NİYETİM YOK'

“Benim gibi birçok kişi üniversitedeki araştırmalarına hukuk dışı uygulamalardan dolayı devam edemiyor” diyen Berat Kaşkaloğlu, “Yüksek lisans kotasının dolması gibi bir durumun olmadığını öğrendim. Bu açıkça bir hak gaspı ve hiçbir açıklaması yok. Bu usulsüz duruma karşı mücadelemi, mücadelemizi sürdüreceğiz. Okulumdan vazgeçmeye niyetim yok” dedi.