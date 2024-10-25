Boğaziçililerin yargılandığı davada yeni gelişme: Mütalaa değişti tüm sanıklar beraat etti

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:16

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:20

Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 Mayıs 2022'de düzenlenen 9. LGBT Onur Yürüyüşü'ne katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında bir gazeteci ve bir akademisyenin de olduğu 70 kişinin, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ ve 'hakaret' suçlarından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına bugün devam edildi. Duruşmaya sanık M.G. ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

MÜTALAA DEĞİŞTİ: TÜM SANIKLAR İÇİN BERAAT İSTENDİ

Duruşma savcısı, daha önce sanıkların cezandırılması yönündeki mütalaayı değiştirdi. Yeni mütalaada, sanıklar üzerlerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığını belirtilerek, tüm sanıkların beraatları talep edildi. Yargılama aşamasında hayatını kaydeben bir sanık hakkında ise davanın düşmesi talep edildi.

HEPSİ BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, mütalaa gibi karar vererek tüm sanıkların beraatlarına hükmetti. Hayatını kaybeden bir kişi yönünden düşme kararı verilirken, haklarında yakalama kararı bulunan üç kişi hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesinden dönülmesine karar verildi. Mahkeme, bu üç kişi hakkında da beraat kararı verdi.