Boğaziçi'nde köpekler 'şimdilik' yerinde kalıyor

Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:41

Güncelleme: 19.07.2023 - 17:43

Boğaziçi Üniversitesi içindeki Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi’ndeki (BUPAWS) köpeklerin okuldan çıkarılmasıyla ilgili talimat hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. 42 köpeğin tahliye edilerek Sarıyer Belediye Barınağı’na alınması için önceki gün İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönüllülere tebligat gönderilmiş, tahliye için ise 72 saat süre verilmişti. Gönüllülerin gönderilen tebligata karşı İstanbul 11.İdari Mahkemesi’ne yaptığı itiraz sonucu dün yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkeme tarafından 'Savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar ya da verilen süre geçinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına' karar verildi.

KAMPÜSTE BASIN AÇIKLAMASI

Hayvanların tahliye işlemlerine tepki olarak gönüllüler bugün kampüste basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “ Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hayvanların yeri üniversite kampüsüdür. Yıllardır öğrencilerin ve mezunların himayesinde kampüste yaşayan hayvanları, “bakımevi” adı altındaki kamplara toplamanıza ve oralarda ölüme terk etmenize, yuvalandırma adı altında bilinmeze gönderilmelerine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

BUPAWS’ta yaşayan 60’tan fazla köpek, geçen mart ayında gönüllülerin tepkilerine karşın üniversite yönetiminin kararıyla daha iyi bakılacakları iddia edilerek başka bir alana taşınmıştı. Bu alanın etraftaki birçok eve yakın olması nedeniyle mahalle sakinleri köpeklerden rahatsız olmuş, barınağa dava açmaya hazırlandıklarını duyurmuşlardı.

Barınakta tartışmalar sürerken alanda yaşayan 42 köpeğin tahliye edilerek Sarıyer Belediye Barınağı’na alınması için önceki gün İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönüllülere tebligat gönderilmiş, tahliye için ise 72 saat süre verilmişti.