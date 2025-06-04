Boğazına havuç kaçan bebek, 10 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Olay, 10 gün önce Kahramanmaraş kent merkezindeki bir evde meydana geldi. Erkese ailesinin çocuklarından 6 aylık olduğu öğrenilen Vail, evlerinde kardeşinin eline verdiği havucu ağzına götürdüğü sırada havuç parçası boğazına kaçarak, nefes alamamaya başladı. Durumu fark eden aile, hızlıca yakındaki hastaneye kendi imkanlarıyla ulaştı. Özel Sular Akademi Hastanesi acil servisine hızlıca getirilen bebek, solunum yollarının tamamen tıkandığı ve kalbi durduğu belirlenince müdahale altına alındı. Hastanede zamanında yapılan müdahale ve 10 dakikalık kalp masajıyla bebek yeniden nefes alarak hayata döndü.

Büyük panik ve korku yaşayan aile bireylerinden baba Muhammet Erkese, "Oğlumun boğazına havuç kaçmıştı. Doktorlarımıza ve hastanemiz çalışanlarına teşekkür ederiz. O an ne yapacağımızı bilemedik, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"10 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ''

Bebeğin durumu ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Tahir Dalkıran, "Aldığı havuç boğazına takılı kalmış ve 10 dakikalık kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Biz de yoğun bakım ünitemizde 10 gün boyunca solunum cihazımız ile takip ettik. Şu anda nörolojik bir durumu yok ve kendisini taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız, hastaneye daha geç başvurmuş olsaydı kaybetmiş olabilirdik. Küçük çocukları olan anne-babalara çocukları yalnız bırakmamaları yönünde uyarılarımız da her zaman olduğu gibi mevcut" diye konuştu.

Hastanede kısa süreli gözlem altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edileceği öğrenildi.



