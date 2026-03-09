Cumhuriyet Gazetesi Logo
Boğazına şeker kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

9.03.2026 16:40:00
AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, teneffüs sırasında boğazına yiyecek kaçan 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan, nöbetçi öğretmeninin zamanında müdahalesiyle mutlak bir facianın eşiğinden döndü. O anlar okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda teneffüse çıktığı sırada 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan'ın boğazına şeker kaçtı.

O sırada binada nöbetçi olan öğretmen Çetih Yahşi, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı.

Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.

Yahşi'nin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

