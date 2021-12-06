Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne yenileri ekleniyor

06 Aralık 2021 Pazartesi, 15:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş arayan ile işvereni bir araya getirme hedefiyle geçen yıl bölgesel istihdam ofisleri projesini hayata geçirdi. Bugün itibariyle Avrupa yakasında 8, Anadolu yakasında 5 olmak üzere 13 Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) hizmet veriyor. İBB İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER) Genel Müdürü Banu Saraçlar, 2022’de en az 3 yeni ofis daha açmayı hedeflediklerini söyledi.

Biri Anadolu biri Avrupa yakasında olmak üzere her hafta farklı ilçe meydanlarında iş arayanlarla buluşan iki mobil ofis vatandaşların aday kayıtlarını oluşturuyor ve kendilerini uygun ilanlara yönlendiriyor. 2022’de en az 3 yeni ofis açılması hedeflendiği belirtildi.

'90 BİN KİŞİNİN İŞ SAHİBİ OLMASI AMAÇLANIYOR'

İstanbul’da istihdamın artmasına katkıda bulunmak ve iş arayışlarında İstanbullulara daha fazla destek olabilmek için sürekli yeni projeler ürettiklerini belirten Saraçlar, 2021 yılı sonunda 30 bin, 2022 yılı sonunda toplam 90 bin kişiye BİO’lar aracılığı ile özel sektör iş fırsatlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında 2020 sonunda ‘mobil ofis’ uygulaması hayata geçirildi. İstanbul’un 13 ilçesindeki sabit ofislere ek olarak kişiler, mobil ofislerde de kariyer danışmanları ile görüşüp ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyorlar. Bugüne kadar yapılan aday başvurularının 10 bin kadarı mobil ofislerden gelirken, bu başvuruların yüzde 25’i istihdama döndüğü belirtildi.



