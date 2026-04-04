Bolu'da acı olay: Yurtta kalp krizi geçiren öğrenci hayatını kaybetti

Bolu'da üniversite öğrencisi Osman Nuri Çelik, kaldığı yurdun banyosunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Nuri Çelik dün sabah saatlerinde kaldığı yurtta banyodan çıkmayınca arkadaşları merak etti.
Kapısı kilitli olan banyodaki Çelik cevap vermeyince arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BANYODA HAREKETSİZ BULUNDU
İhbarla öğrenci yurduna sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi kapıyı kırarak banyoya girdiğinde Çelik'i hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Çelik, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik yaşamını yitirdi.