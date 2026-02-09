Bolu’da metruk evde yangın paniği

Bolu’da uzun süredir kullanılmayan metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, Akpınar Mahallesi Menekşe Sokak’ta bulunan metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir kullanılmayan evin bodrum katındaki şöminede bulunan kartonlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.



Tutuşan kartonlar tüm evi dumanla sardı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.



Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.