Bolu’da otoyolda iki araç çarpıştı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Yeniçağa arasında yer alan Yedigöller Park mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de İstanbul yönüne giden Uğur Cengiz idaresindeki 34 SG 6689 plakalı hafif ticari araç ile Murat Çam yönetimindeki 34 MTS 25 plakalı minibüs çarpıştı.



Kazada minibüs sürücüsü Murat Çam ile araçtaki Özlem Çam ve Ravza Işıl Çam ile diğer araç sürücüsü Uğur Cengiz ve yanındaki Emirhan Şeker yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emirhan Şeker'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.ı