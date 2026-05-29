Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bolu’da piknikçilerin sığındığı ağaca yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Bolu’da piknikçilerin sığındığı ağaca yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı

29.05.2026 12:06:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bolu’da piknikçilerin sığındığı ağaca yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Bolu'nun Aladağ bölgesinde piknik yaptıkları sırada aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak amacıyla bir ağacın altına sığınan 11 kişilik akraba grubunun üzerine yıldırım düştü. Feci olayda vücutlarında ağır yanıklar oluşan ve ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilen 3 yaralıdan 23 yaşındaki Büşra Elçin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bolu’da, ormanda piknik yapan akraba 11 kişinin sağanakta altına sığındığı ağaca yıldırım düştü. Büşra Elçin (23), Ümit Elçin (32) ve Mustafa Atçılı (42) yaralandı. Büşra Elçin’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aladağ bölgesindeki Aladağ Kartal Orman Deposu yakınındaki dere kenarında meydana geldi. Bölgede piknik yaparken sağanağa yakalanan 11 kişilik akraba grubu, çevredeki ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım düştü. Gruptakilerden Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Atçılı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Büşra ve Ümit Elçin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde acil servise kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Büşra Elçin ve Mustafa Atçılı, Bolu’daki ilk tedavinin ardından bugün Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ümit Elçin ise taburcu oldu. Büşra Elçin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #Yıldırım