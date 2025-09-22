Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bolu'da yangın sonucu evli çift hayatını kaybetti

Bolu'da yangın sonucu evli çift hayatını kaybetti

22.09.2025 10:43:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bolu'da yangın sonucu evli çift hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 85 yaşındaki Necati Karaman ve 83 yaşındaki Ziyaver Karaman hayatını kaybetti.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ekinören köyü Orta Mahalle’de Necati Karaman ve eşi Ziyaver Karaman’ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Evden çıkamayan Necati ve Ziyaver Karaman çifti yaşamını yitirdi.

Image

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çiftin cansız bedenleri, ekipler tarafından evden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede yangının evdeki sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Yangın #hayatını kaybetti