Bolu Dağı D-100 Karayolu ulaşıma kontrollü açıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 07:27

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Atay, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını aktararak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İstanbul yönüne kısmen ulaşımın sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara istikametinin de trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.