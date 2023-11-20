Karayolları duyurdu: Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak

Yayınlanma: 20.11.2023 - 23:21

Güncelleme: 20.11.2023 - 23:48

Kar yağışının da etkili olduğu Bolu'da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla tek yönlü kapatılacak.

Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara-İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı duyuruldu.

Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak.

Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.