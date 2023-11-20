Karayolları duyurdu: Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.
Kar yağışının da etkili olduğu Bolu'da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla tek yönlü kapatılacak.
Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara-İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı duyuruldu.
?? Basın Duyurusu??— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 20, 2023
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Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak.
Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.
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